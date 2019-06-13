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أزالت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، مكياجها على الهواء مباشرة، خلال مشاركتها في برنامج "لهون وبس"، ووضعت مكياجا آخر يظهر تشوه وجهها لدعم مرضى التشوهات والحروق الجلدية.
وطلب منها مقدم البرنامج في البداية إزالة مكياجها، فاستجابت له ووضعت بدلا منه مكياج آخر يظهر تشوهات الحروق، لدعم مرضى الحروق على الظهور في المجتمع دون حرج، وتشجيعهم على الاندماج.
وشاركت داليدا الصور من البرنامج مع متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية، مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي".
وأضافت: "نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة"، وتفاعل متابعوها معها عبر الإعجابات والتعليقات، وكان من بينها: "كنت أحسب فعلا مشوهه بس طلع كله Fake!، تضامن لا يفيد ولا أي شي، لو تدعمين بفلوسك أفضل من الشو المصطنع"، وعلق آخر: "ازاي حصل ده".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور| فنانة لبنانية تزيل مكياجها على الهواء وتصدم جمهورها بـ"تشوه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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