بالفيديو| مي حلمي تسترجع ذكرياتها بالبكاء مع رشاد: اشتغلت وأنا عمري 15 سنة

نشرت الإعلامية مي حلمي عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد بصحبة زوجها الفنان محمد رشاد، في أثناء قضائهم شهر العسل في دبي، محاولة استرجاع ذكرياتها معًا.

ودخلت مي في حالة بكاء هستيري، وأرفقت تعليقًا على الفيديو قائلةً: "خدت وقت تفكير كتير أنزل الفيديو ولا لأ، عشان كل الناس عمالة تبعتلي نزليه عشان يحفز الناس كلها ويساعدهم يبقوا أحسن".

وأردفت مي: "روحت البلد دي من 8 أو 9 سنين بشتغل شغلانة مبحبهاش، وابتديت اشتغل من وأنا عندي 15 سنة وأنا ولا حاجة".

وعن أحلامها قالت مي: "بالنسبو لحلمي فأنا نفسي ألف الدنيا، وبعد ما حققت اللي نفسي فيه ورجعت أتمشي في نفس البلد وشوفت الناس ازاي بتقابلني وازاي بتقول إحنا نفسنا نبقى زيك انتي علمتينا عيطت من قلبي".

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وأضافت مي: "أنا عملت كده، أنا أثرت فيكوا، أنا لسه موصلتش لحاجه، طلع من قلبي ده للناس أد إيه تعبت، وأد إيه عافرت، وأد إيه أد إيه يمكن كل الكلام وكل التعب طلع مرو واحدو من قلبي في الفيديو، مهما اتحاربتوا مهما اتقفلت أبواب هيتفتح غيرها، والكبير الله أكبر منه، رحمته سايعة الكون كله والله، الحمد لله على حب الناس على كل رسالة اتبعتت ليّ، علي كل تعب خدت قدامه نجاح وحب ناس، نعمة حب الناس متتقدرش بكنوز ".

وكانت حلمي شاركت متابعيها بفيديو جديد من حفل زفافها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تؤدي وصلة رقص، على أنغام الفنانة الشعبية "بوسي"، برفقة صديقاتها.

وتألقت مي"في حفل زفافها بفستان زفاف أبيض دون أكتاف، مطرزا بورود مجسمة، وارتدت طرحة طويلة، فيما ارتدى العريس بدلة كلاسيكية، تشبه التي أطلَّ بها في جلسة تصوير زفافه "الملغي" على الإعلامية الشابة قبل أشهر عدة.

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