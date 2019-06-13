المذيعة مي حلمي تُشارك متابعيها صورة جديدة لها على "إنستغرام"

شاركت المذيعة مي حلمي، متابعيها على إنستغرام، صورة جديدة لها وظهرت مي حلمي في الصورة بإطلالة صيفية مبهجة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر اتسم بنقوش الورد الأنيقة التي زادت من جمال إطلالتها.

وتميزت أكمام التصميم بشكل غير تقليدي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستغرام.

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بينما بدت مي حلمي بخصل شعرها الشقراء المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه وأظافر باللون الأحمر.

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