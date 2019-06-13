أظافر قوس قزح أحدث صيحات التجميل في صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
تمثل أظافر قوس قزح "Rainbow Nails" أحدث صيحات التجميل في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة جذابة وجريئة تشيع أجواء البهجة والمرح.
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين أن موضة أظافر قوس قزح عبارة عن تزيين كل إصبع من أصابع اليد بطلاء ذي لون مختلف للحصول على إطلالة متفردة، مشيرة إلى أن درجات الباستيل الناعمة تعد مثالية لهذه الإطلالة الجذابة بفضل طابعها الرومانسي الحالم.
وللحصول على مظهر يدوم طويلا، تنصح هلفنباين بوضع طبقة من طلاء الأساس "Base Coat" أولا، ثم الألوان المرغوبة، ثم طبقة من الطلاء النهائي “Top Coat”.
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