الفستان الكتان بلا أكتاف لإطلالة صيفية مريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يمثل الفستان الكتان بلا أكتاف نجم الموضة في صيف 2019 ليبوح بأنوثة المرأة من ناحية ويمنحها إحساسا بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية أندريا لاكيبيرج أن الفستان الكتان يمتاز بأنه جيد التهوية، ما يجعله مناسبا للطقس الحار، فضلا عن أن القصّة بلا أكتاف تضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأضافت لاكيبيرج أن الفستان الكتان بلا أكتاف يطل بألوان صيفية مبهجة كالوردي والسماوي، مشيرة إلى أنه يعد مناسبا لأنشطة الحياة اليومية كجولات المدينة، كما أنه يعد خيارا مثاليا لإطلالة العطلات الصيفية.