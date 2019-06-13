فساتين فرح الهادي على إنستقرام تعكس أنوثتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - اشتهرت فرح الهادي كواحدة من أهم نجمات الكويت الشابات، وقد أثبتت نفسها وجدارتها منذ أن دخلت عالم الأضواء، من خلال الأدوار التي لعبتها، كما أنها أثبتت نفسها أيضًا في عالم الموضة، من خلال اطلالاتها المميزة التي تنسقها وتستعرضها بشكل دوري على حسابها الخاص على انستقرام، والذي تمتلك عليه اليوم ما يزيد عن 4 مليون متابع، وقد اتسمت اطلالاتها بشكل عام بالنمط الشرقي المحافظ، والنمط الشبابي العصري، وقد اخترنا اليوم من انسقرام فساتين فرح الهادي لتستوحي منها في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.



فرح الهادي في فستان باللون الأبيض:



في أحدث اطلالاتها مؤخرًا، شاهدنا فرح الهادي في فستان ميدي باللون الأبيض تصميمه لافت، حيث إنه يشبه القميص من الأعلى، مع تنورة كلوش من التول الناعم، وقد زينت خصرها بحزام عريض من الجلد باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ من “فالنتينو” Valentino.

فرح الهادي في فستان باللون الأبيض







اطلالة ناعمة لـ فرح الهادي في فستان من الدانتيل:



لأحد المشاوير نسقت فرح الهادي لوك أنثويًّا أنيقًا، اختارت فيه فستان ميدي مصنوعًا من قماش الدانتيل باللون الأزرق من “سيلف بورتريه” Self-Portrait نسقت معه حقيبة كتف من الجلد باللون الزهري من “شانيل” Chanel وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود وبعض المجوهرات الذهبية.

اطلالة ناعمة لـ فرح الهادي في فستان من الدانتيل

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فستان ماكسي باللونين الأسود والأبيض اختارته فرح الهادي:



تنسيق أنيق ذو طابع شرقي محتشم اعتمدته فرح الهادي، حيث اختارت فستان ماكسي مميزًا باللونين الأسود والأبيض، دخله قماش الدانتيل بطريقة لافتة، وقد نسقت معه حذاء كاحل من الشبك باللون الأسود، وشنطة يد من القش، أضفت من خلالها لمسات شبابية على اللوك.

فستان ماكسي باللونين الأسود والأبيض اختارته فرح الهادي





انستقرام فساتين فرح الهادي، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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