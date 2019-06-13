اطلالات مدونات الموضة الأنسب لأجواء الصيف الحار

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - الألوان ... الألوان في كلّ مكان ! لاحظنا رواج الألوان الفاقعة في موضة ربيع وصيف 2019 ما يجعل من اطلالات النساء هذا العام، أكثر حيويةً وشبابًا .
لذلك نستعرض لكِ أجمل الاطلالات لصيف 2019 من وحي مدونات الموضة :
1- كاميلا كويلو
ظهرت كاميلا كويلو بـ صيحة البدلة المونوكروم من لون اللافندر، المؤلّفة من شورت بخصر مرتفع وبليزر من اللون نفسه، كما نسّقت معهم صندلًا بكعب مربّع من اللون نفسه، وشنطة ملوّنة من توقيع دار ديور العالمي .
باطلالة أخرى خطفت كاميلا الأضواء باطلالة ملوّنة لها، فاختارت فستانًا بطبعات ونقشات من ألوان الصيف النابضة بالحياة، واختارت المكياج الزهري مع الفستان، ما جعل من اطلالتها اطلالةً ساحرة .
2- جيسيكا قهواتي
أحببنا اطلالة جيسيكا المسائية خلال مهرجان كان، والتي اختارت فيها الظهور بفستان مزيّن بـ الريش، وهو من اللون الأزرق من توقيع المصمم أليكسي مابيل.
3- كارن وازن باطلالة نهارية
أطلّت كارن في أزياء مناسبة ليوم على الشاطئ، جمعت فيها شورت جينز من ثو فرانكي شوب، وقميصًا أبيض نسائيًّا .
4- الزهري زينة صيف 2019
تألّقت مينا الشيخلي ببنطلون رسمي من اللون الزهري، وبلوزة بأكمام طويلة وواسعة مزيّنة بخطوط لامعة فضيّة، وحذاء مول من اللون النيود . ولكسر اطلالة المونوكروم ارتدت مينا بليزر من اللون الأبيض .
5- نتالي فنج بالأزرق
انتقت نتالي اطلالة من اللون الأزرق، فارتدت بنطلونًا رسميًّا من صيحة الكاروهات، وتوب مخمل من اللون الأزرق، وسكارف يلفّ عنقها من اللون نفسه . نسّقت اطلالتها مع حذاء من اللون الأبيض .
6- روان بن حسين والفساتين الصيفية
تفضّل روان الفساتين الصيفية عن ارتداء البناطيل في الصيف، فأطلّت مؤخرًا بفستان أبيض بأزرار، وشنطة يد بنقشات .
وفي اطلالة أخرى ارتدت روان فستان ميدي من اللون الفوشي، وزيّنت اطلالتها بوشاح مورّد .
ما رأيكِ باطلالة المدونات الصيفية ؟ شاهدي الصور وشاركينا رأيكِ .
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