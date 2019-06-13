قبعة القش إكسسوار صيفيّ بامتياز!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - تعتبر القبّعات المصنوعة من القشّ من أكثر الإكسسوارات التي تناسب فصل الصيف وجوّه الحار. ومع تنوّع تصاميمها ولمسات الإبتكار التي باتت ترافقها، لم تعد القبّعة المصنوعة من القشّ حكراً على مشاوير الشاطئ بل تحوّلت إلى قطعة إكسسوار عصرية تختار الفتاة لتزيّن بها مختلف إطلالاتها.

حقائب القش لسفرات هذا الصيف



ظهرت قبّعات القشّ على منصّات العرض للمرة الأولى على شكل قبّعة طويلة مع حوافّ بالية عام 1965. وفي عام 1976، قدّم كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld في مجموعته لدار كلوي Chloé، مجموعة تضمّنت فستاناً إغريقيّاً أبيض اللون، اعتمرت معه العارضة قبّعة بحّارة من القشّ مزيّنة بالشرائط. أما عام 1991 فبرزت قبعات القش الضخمة مع المصمّم جان-شارل دو كاستلباجاك Jean-Charles de Castelbajac، إلى أن جاء المصمم جيانفرانكو فيري Gianfranco Ferre في السنة التالية، بمجموعة قبّعات فيدورا من القشّ، إحداها مزيّنة بالذهب، والثانية بخطوط سوداء وبيضاء، وقبّعات ضخمة، في مجموعة ربيع وصيف 1992 لدار ديور Dior.

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وفي العام 2007 أعادت المصمّمة آنا سوي Anna Sui ابتكار قبّعات القشّ لتشبه قبّعات القراصنة في مجموعتها الصيفيّة، بينما قام كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld بتطريز القبّعة المخروطية المصنوعة من القشّ بأسلوب صيني في العرض الذي قدّمه في شانغهاي عام 2009.

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قبّعات القش في مجموعة ربيع وصيف 2019

توري بورتش



ظلّ تواجد قبّعات القشّ في كلّ موسم وصولاً إلى موسم ربيع وصيف 2019، وقد رأيناها تزيّن رؤوس العارضات في الكثير من المجموعات التي قدّمها المصمّمون هذا الموسم…



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حقائب لا غنًى عنها هذا الموسم



نصائح لإتقان طلّة قبّعة القشّ

جون غاليانو



- القبّعة كبيرة الحجم تُعتبر الأكسسوار المثاليّ للعطلة الصيفية، ولكنْ إذا كنت قصيرة الحجم، قد يطغى حجمها عليك ولا يعطيك الطلّة المنشودة.

- أكملي طلّة قبّعة القشّ بنظّارات شمسية كبيرة الحجم، لتستعيدي أناقة نجمات الخمسينيّات من القرن الماضي.

- يمكنك أن تختاري حقيبة من القشّ مع قبّعتك المصنوعة من القشّ لطلّة صيفية بامتياز.

- قبّعة القشّ مع فستان صيفيّ تمنحك طلّة محبّبة، لكنّ ذلك لا يمنع اعتمارها مع بنطلون جينز وتي-شيرت بسيطة، إذ إنّ تأثيرها سيظلّ ينضح بالأناقة.

- الأكسسوارات الذهبيّة تُعتبر المكمِّل الطبيعي لطلّة قبّعة القشّ.

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إطلالة الشاطئ

قبّعة قشّ



اختاري قبّعة القشّ لتحمي رأسك من أشعة الشمس خلال تمضية نهار على شاطئ البحر. نسّقيها مع فستان بتصميم مريح وحذاء فليب- فلوب يزيد من عفوية طلّتك.



أكسسوارات صيف 2019 جريئة وعصرية

إطلالة كاجوال

قبّعة قشّ



لم تعد قبعة القشّ حكراً على إطلالات الشاطئ بل بات بإمكانك أن تختاريها لتزيّني أزياءك الكاجوال خاصة مع التصاميم المبتكرة التي ظهرت بها مجموعات هذا الصيف.



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