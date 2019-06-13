اختاري قماش الدانتيل لإطلالة صيفية حالمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - موسم تلو الآخر، يظهر قماش الدانتيل في مجموعات الأزياء الجاهزة والراقية التي تقدّمها الدور العالمية. من نيويورك إلى لندن، مروراً بميلانو ووصولاً إلى باريس، يجول قماش الدانتيل على أهم العروض ليزيّن قطعاً تضفي أنوثة ورقة على إطلالاتك. في الغالب يسيطر قماش الدانتيل باللون الأبيض والعاجي على مجموعات الصيف، فيما نجد ملابس الشتاء مزينة بالدانتيل الأسود والأحمر... ولكن من يكترث لقواعد الفصول عندما تضع الموضة قواعدها الخاصة؟!

مهما كان اللون المختار أو شكل التخريمات، يبقى لقماش الدانتيل مكانته الأولى في تعزيز فخامة الإطلالات خاصة في السهرات والمناسبات الفاخرة.

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فستان الدانتيل

ويعتبر فستان الدانتيل تحديداً من أكثر التصاميم التي تضفي لمسة أنوثة ودلال على إطلالات السيدة، خاصة إذا تم تنسيقها مع إكسسوارات ناعمة تزيد من فخامتها مع الحافظ على بساطة حضورك. بإمكانك أن تنسّقي إكسسوارات الدانتيل مع إطلالاتك الكاجوال بالجينز، أو أن تختاري إكسسوارات من الساتان والدانتيل مع أزيائك المصنوعة من هذا القماش الأنثوي.

الدانتيل الأسود لإطلالة كلاسيكية أنيقة





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اكسسوارات الدانتيل

لم يكتفِ المصممون بإدخال قماش الدانتيل على الملابس، بل استخدموه في صناعة الإكسسوارات من حقائب وأوشحة وأحذية، حتى أن البعض أدخله إلى الأقراط والعقود والأساور..

اختاري إكسسوارات الدانتيل بأسلوب ذكي، يزيد من أناقة إطلالتك ويبعدك في الوقت نفسه عن الوقوع في فخ الإطلالات الصاخبة والمتكلّفة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترتدين فستاناً مصنوعاً بالكامل من قماش الدانتيل، تجنبي اختيار إكسسوارات من هذا القماش كي لا تبدي كالدمية. بل أدخلي قماشاً آخر يناسب الدانتيل مثل قماش الساتان أو المخمل.

في المقابل، بإمكانك أن تدخلي الدانتيل إلى إطلالتك فقط من خلال الإكسسوارات، مع أزياء كاجوال أو كلاسيكية، شرط أن تحسني انتقاء التصميم المناسب لأزيائك.

الدانتيل الأحمر لإطلالة جريئة



نجمات الدانتيل

يتصدّر قماش الدانتيل خيارات السيدات في سهراتهن، وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى النجمات العالميات اللواتي يعنون إطلالاتهن على السجادة الحمراء بفساتين الدانتيل الساحرة والتي يخترنها بألوان جريئة ولافتة. وتلجأ معظم النجمات إلى اختيار هذا القماش بفضل تأثيره الجذاب على إطلالاتهن. بعضهن يخترنه باللون الأسود للحفاظ على إطلالة كلاسيكية جذابة، فيما أخريات يخترهن بألوان أكثر جرأة كالأحمر والبرتقالي والزيتي...