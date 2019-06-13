بدلات ملونة للرجل من مجموعات صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - اعتدنا رؤية البدلة الرجالية بالألوان الكلاسيكية مثل الأسود والأبيض والرمادي، إلا أننا شاهدنا هذا العام صيحة غير تقليدية على خشبات عروض أهم الدور العالمية للأزياء. لم تقتصر موضة الأزياء الملونة لدى السيدات فقط ، إنما لاحظنا رواجها عند الرجال أيضاً . إليك موضة البدلات الرجالية الملونة لتستوحي منها اطلالاتك الرسمية والمسائية :



1- البدلة باللون الأرجواني

البدلة باللون الأرجواني

يمكنك اعتماد صيحة البدلة الرجالية من اللون الأرجواني لاطلالة نهارية، أو اطلالة عمل، وتنسيقها مع حذاء رجالي كلاسيكي، و قميص من اللون الأبيض.



2- البدلة من اللون الأصفر

البدلة من اللون الأصفر

شاهدنا رواج اللون الأصفر لهذا العام ، لذلك يمكنك تنسيق بدلة من اللون الأصفر الخردلي مع قميص وحذاء من اللون الأسود.



3- البدلة من اللون الأخضر البيستاش

البدلة من اللون الأخضر

من الألوان الزاهية والناعمة التي يمكن اقتناؤها، هو اللون البيستاش، لذلك اعتمد موضة البدلة من هذا اللون مع قميص أبيض،وربطة عنق من لون مختلف كالأسود .



4- البدلة من اللون الزهري

البدلة من اللون الزهري

سادت الأزياء من اللون الزهري بكثرة لهذا الصيف، فلماذا لا تعتمده في صيحة البدل ؟ نسّق بدلة من اللون الزهري مع قميص أبيض، و ربطة عنق من اللون نفسه مخططة باللون الأبيض لاطلالة مترفة .



5- البدلة من اللون الخمري

البدلة من اللون الخمري

Advertisements

يمكنك اعتماد بدلة من اللون الخمري من قماش المخمل، لاطلالة مسائية راقية، وتنسيقه مع ربطة عنق الفراشة من اللون الأسود، وحذاء كلاسيكي من اللون نفسه .



6- البدلة المنقوشة برسومات

البدلة المنقوشة برسومات

لا مانع من اقتناء الرجل لصيحة الأزياء المنقوشة، فيمكنك تنسيق بدلة من اللون الأبيض منقوشة بلون مختلف كالرمادي، مع ربطة عنق من اللون الرمادي وقميص أبيض، منتعلاً حذاءً كلاسيكيًّا رسميًّا من اللون نفسه .



7- البدلة الملوّنة المورّدة

البدلة الملوّنة المورّدة

اذا أرتدت اعتماد اطلالة صيفية ومنعشة، فلا شك أنّ البدلة الموردة هي أجمل ما يمكنك اعتماده . نسّق البدلة من اللون الزهري المنقّشة بالورود، مع قميص أبيض وحزام من اللون الهافان .



8- البدلة الكلاسيكية

البدلة الكلاسيكية

اذا كنت من الأشخاص الذين لا يجرؤون على اعتماد أزياء ملوّنة، فيمكنك كسر القاعدة باطلالة البدلة الرسمية بلون مختلف و صيفي . نسّق البدلة الرسمية من اللون الكاكي مع حذاء من اللون الأسود وبلوزة من اللون نفسه، كما فعل نيك جوناس.



شاهد معنا أجمل صيحات البدل الملوّنة وشاركنا رأيك .

تابعي أيضاً:

تنسيق ألوان الملابس للرجل الأسمر.. كن أنيقاً دائماً

اختر إطلالاتك من أبرز صيحات صيف 2019

ما الفرق بين إطلالات معتصم النهار في خمسة ونص وإطلالاته العادية؟