بثينة الرئيسي تتألق في آخر إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - بثينة الرئيسي لا تصنّف كواحدة من أكثر النجمات الخليجيات أناقة فحسب، بل أيضًا أكثر النجمات العربيات أناقة ومواكبة للموضة، واطلالاتها التي تستعرضها بشكل دوري على حسابها الخاص على انستقرام، والذي تمتلك عليه ما يزيد عن عن 4.5 مليون متابع، تُعتبر مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء في الوطن العربي، ولهذا اخترنا اليوم مجموعة صور لـ بثينة الرئيسي في آخر اطلالاتها، لتستوحي منها بدوركِ تنسيقات مميزة عصرية وأنيقة في الوقت ذاته.



بثينة الرئيسي متألقة في فستان ميدي باللون الأسود:



اطلالة رائعة اعتمدتها بثينة الرئيسي مؤخرًا، جمعت بين الأنوثة والعصرية حيث إنها اختارت فستان ميدي من قماش التول والدانتيل الأسود، وزينت خصره بحزام عريض من “ديور” Dior، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد من “هرمس” Hermes وحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي من “غوتشي” Gucci.

بثينة الرئيسي متألقة في فستان ميدي باللون الأسود







تنسيق عصري باللونين الأسود والأبيض اعتمدته بثينة الرئيسي:



من المعروف عن بثينة الرئيسي أنها تعشق التنسيقات الشبابية ذات الطابع العصري، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلونًا ضيقًا من الجلد باللون الأسود، نسقت معه قميصًا بتصميم مميز، من جهة منقط ومن جهة مقلم، وأكملت اللوك بحقيبة على الخصر، وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

تنسيق عصري باللونين الأسود والأبيض اعتمدته بثينة الرئيسي







لوك مبتكر في الجينز نسقته بثينة الرئيسي:



تنسيق مميز آخر شاهدنا به بثينة الرئيسي، وهذه المرة اعتمدت بنطلون جينز باللون الأزرق بقصة كلاسيكية، نسقت معه قميصًا طويلًا معرقًا برسومات الورود، وزينت خصرها بحزام كورسيه من الجلد باللون الأسود من “الكسندر مكوين” Alexander McQueen وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ.

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لوك مبتكر في الجينز نسقته بثينة الرئيسي







بثينة الرئيسي في آخر اطلالاتها شاهدي الصور واستوحي منها التنسيقات التي تعجبكِ.

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