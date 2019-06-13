لا تستغني عن قبعة الشاطئ لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - تمضي النساء معظم أوقاتهنّ خلال فصل الصيف على الشاطئ، لذلك تذهب الدور العالمية للأزياء خلال هذا الموسم، إلى إصدارملابس مناسبة لاطلالة الشاطئ، كـ تنانير و فساتين صيفية ، إضافة الى أجمل الأكسسوارات . ومن أهم الاكسسوارات التي على كلّ سيّدة اقتناؤها في هذا الموسم، هي القبعة لحماية نفسها من أشعة الشمس المضرّة .

إليكِ أجمل موديلات القبعات التي يمكنكِ تنسيقها مع اطلالتكِ النهارية :



1- القبعة المدوّرة

القبعة المدوّرة

نسقّي اطلالتكِ النهارية مع قبعة على شكل دائرة من صيحة القش، مع فستان لينين، وحقيبة الدلو .



2- القبعة بكتابات

القبعة بكتابات

لاحظنا رواج صيحة القبعة التي يمكن كتابة اسمكِ عليها، أو أيّ عبارة أخرى، لذلك ننصحكِ باقتناء هذه القبعة لاطلالة صيفية مميّزة .



3- قبعة البوكت

قبعة البوكت

نسّقي صيحة قبعة البوكت بنقشات، والتي راجت بأهم الدور العالمية للأزياء، مثل أنا سو مع فستان زهري و صندل .



4- القبعة القش

القبعة القش

اقتني قبعة من القش لاطلالة صيفية موفّقة، فيمكنكِ تنسيق قبعة القش من دار شانيل ، مع فستان ميدي واسع و شبشب من القش أيضاً .

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5- القبعة بصيحة الشراشيب

القبعة بصيحة الشراشيب

لاطلالة خارجة عن المألوف، نسّقي قبعة مزيّنة بـ الشراشيب كالتي رأيناها على ممشى عرض دار دولتشي أند غابانا مع فستان مخطط من اللون نفسه و حذاء برباط .



6- القبعة الكبيرة

القبعة الكبيرة

تُعتبر القبعة الكبيرة من القبعات الأكثر رواجاً على الشاطئ، لذلك يمكنك تنسيقها من صيحة القش مع قميص أبيض فضفاض، و بنطلون واسع .



اكسسوارات أخرى مناسبة لاطلالة الشاطئ

بندانة الشعر

اذا كنتِ من النساء اللواتي لا ترغبن باقتناء قبعة الشاطئ، يمكنكِ اعتماد اكسسوارات الشعر لاطلالة صيفية ناعمة، مثل اقتناء بندانة الشعر المنقّشة لرفع شعركِ، و نظارات شمسية .



ما رأيكِ بصيحة القبعات الصيفية ؟ شاركِينا رأيكِ على موقع "الخليج 365.نت"

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