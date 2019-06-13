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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - تألق العديد من الفاشينيستات المحجبات هذا الصيف بصيحات مميزة، وقد لاحظنا تنوعًا واختلافًا كبيرًا هذا الموسم بخيارات مدونات الموضة، ما بين الألوان الفاتحة، والفساتين الصيفية، وصيحة البدلة بالألوان المحايدة، وغيرها. وهو ما سيكون حديثنا عنه اليوم، لكي تتعرفي إلى آخر صيحات موضة صيف 2019 من الفاشينيستا.
الألوان الصيفية المبهجة مع بعضها البعض
لفتنا اطلالة مدونة الخليج مرمر محمد بالألوان المبهجة مع بعضها البعض، باختيار لوك عصري بلوني الأصفر الفاقع، مع الفيروزي، والأبيض، بتنسيق مميز مستوحًى من ألوان الثمانينيات، بعيدًا عن الستايلات الحيادية التي شاهدناها بشكل كبير بالمواسم الماضية.
الكشكشة لإطلالة شبابية
التصميمات بـ صيحة الكشكش من الصيحات التي توقعنا أنها ستهيمن على عالم الموضة بشكل كبير، ركزت عليها المحجبات مع التصميمات بالأكمام المكشكشة، كاطلالة إيمان رشاد بـ الكارديغان الطويل المفتوح، باللون الأصفر الخردلي، كان عنوان أناقته الأكمام، واختارت معها الحجاب الأسود المستوحى من إطار الأكمام المنفوشة نفسه.
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الملابس المخططة والبولكا دوت
البليزر المخطط بالطول ظلّ رفيق الصبايا لموسم الصيف، يمكنكِ تنسيقه بطريقة كاجوال أو كلاسيكية كالتي اعتمدتها الفاشينيستا فاطيمة، للـ بليزر الميتالك المخطط اللامع، مع البنطلون الأسود، والكعب العالي.
أما البولكا دوت فيمكنكِ اختياره بلمسات جريئة كهذا الفستان من ريهام خليفة، منقسم إلى نصفين، والمخطط بالطول، والبولكا دوت، كاجوال وعصري مناسب لمشاويركِ النهارية السريعة.
الأبيض مازال بقائمة الموضة
منذ دخول موسم صيف 2019 لم تتخلَّ الصبايا المحجبات عن اطلالات باللون الأبيض، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل كانت الاطلالة بالكامل باللون نفسه، كهذا اللوك من المدونة فاطمة حسام، بـ الفستان الأبيض الواسع، مع شوز وحجاب من الدرجة ذاتها.
البدلة الصيفية الواسعة
اختيار البدلة الصيفية الواسعة مناسبة لكِ لاطلالة شبابية مستوحاة من أجواء الثمانينيات، لكنكِ ستعتمدينها هذا الصيف بألوان مختلفة أكثر، كهذه البدلة من دلال الدوب بلمسة المونوكروم، نسقت معها السنيكر الأبيض، لتظل محتفظة باللمسة الكاجوال. والمميز بهذا الستايل أنه بمجرد أن ترتدي الكعب العالي والكلاتش، بإمكانكِ الذهاب بها لمناسبة كلاسيكية.
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