أوضح علماء كنديون أنّ فيتامين (د) ذات تأثير سلبي، وقد يكون سبب في الإصابة بمشكلات صحية خطيرة حال الإفراط في تناوله، إذ يعمل على تدمير الكلى.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" التي نقلت شكوى أحد الكنديين الذي ذهب لطبيب يشكو من سوء حالته الصحية، واكتشف الأطباء وجود جرعات عالية من الكالسيوم والباراثرين التي تأتي مع فيتامين (د) في دم الرجل، ولم يتم تحديد أي أمراض أخرى.
واتضح أنّ الرجل ولمدة ثلاث سنوات، كان يتناول مكملات نشطة بيولوجية، ومع ذلك بدأ يشعر بسوء حاد خلال العطلات، إذ زادت جرعات فيتامين (د) في جسمه بشكل كبير بسبب الشمس، وحاليًا أصبح من مرضى الكلى المزمن في المرحلة الثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر.. هذا الفيتامين يدمر الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.