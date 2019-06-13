احذر.. هذا الفيتامين يدمر الكلى

أوضح علماء كنديون أنّ فيتامين (د) ذات تأثير سلبي، وقد يكون سبب في الإصابة بمشكلات صحية خطيرة حال الإفراط في تناوله، إذ يعمل على تدمير الكلى.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" التي نقلت شكوى أحد الكنديين الذي ذهب لطبيب يشكو من سوء حالته الصحية، واكتشف الأطباء وجود جرعات عالية من الكالسيوم والباراثرين التي تأتي مع فيتامين (د) في دم الرجل، ولم يتم تحديد أي أمراض أخرى.

واتضح أنّ الرجل ولمدة ثلاث سنوات، كان يتناول مكملات نشطة بيولوجية، ومع ذلك بدأ يشعر بسوء حاد خلال العطلات، إذ زادت جرعات فيتامين (د) في جسمه بشكل كبير بسبب الشمس، وحاليًا أصبح من مرضى الكلى المزمن في المرحلة الثالثة.

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