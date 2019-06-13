موجة من صيحات الموضة يشهدها موسم ربيع وصيف 2019

شهد موسم ربيع وصيف 2019، موجة من صيحات الموضة من الجاكيت الطويل، البلايز الدانتال وصولاً إلى الـBiker Short وغيرها الكثير حيث كل امرأة وبحسب أسلوبها، تختار الصيحة التي تعكس شخصيتها. اليوم سوف نخبركِ عن صيحة الفستان فوق السروال التي رأيناها بقوّة على منصات عروض الأزياء هذا الموسم. هي ليست جديدة وظهرت منذ عدّة مواسم، لكن اليوم باتت النجمات تتقن كيفية اعتماد هذه الصيحة بطريقة أفضل.

دور الموضة روّجت بقوّة لصيحة الـDress Over Pants من خلال تصاميمها على منصات عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019. نبدأ مع دار Oscar de la Renta ودار Chloé، إذ رأينا على منصاتهما الفستان المنمّق فوق السروال. يمكنكِ أن تستوحي من عروض أزياء Victoria Beckham و Monse كيفية اعتماد الفستان البسيط ذا القصّة غير المتوازية فوق السروال الواسع أو الضيّق. خلال عرض Paco Rabanne لاحظنا اعتماد الفستان الشهرة الطويل ذا القماش الأسود الشفاف فوق البنطال الضيّق. على طريقتها الخاصة، لجأت دار Altuzarra إلى اعتماد صيحة الفستان فوق السروال من خلال اختيار فستان على شكل بلايزر مع بنطال سكيني. ننهي مع Max Mara التي رأينا على منصتها الفستان البني مع الأزرار فوق سروال ضيّق من نفس التدرّج.

النجمات يعتمدن صيحة الفستان فوق السروال

كما ذكرنا في المقدمة، إن Dress Over Pants ليست صيحة جديدة وظهرت منذ عدّة مواسم، لكن لا زالت ترافقنا خاصةً في إطلالات النجمات اللواتي أتقن كيفية اعتمادها بطريقة أفضل. النجمات العربيات اخترن أن يطبقن هذذه الصيحة على طريقتهن الخاصة من خلال اعتماد الجينز مع فستان طويل مفتوح منمّق، ليبدو مشابه للقفطان. استوحي هذا الموديل من بثينة الرئيسي والعنود بدر.

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بدورها، اختارت Rihanna الفستان الشفاف الزهري لتضيفه كقطعة مميّزة على لوكها الكاجوال وبالتالي تواكب صيحة الفستان فوق السروال. أما Bella Hadid، لجأت إلى Slip Dress قصير الذي تناسب تماماً مع البزة الرمادية.

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