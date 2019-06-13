طريقة عمل ملوخية بالأرانب

الملوخية من الأكلات المحببة للكثيرين وخاصة الأطفال، وكنوع من التغيير يمكن طهيها مع الأرانب عوضا عن الدجاج. وقدم موقع "هن"، طريقة بسيطة لتحضير الملوخية بالأرانب. المكونات أرنب 1/2 كيلو ملوخية كزبرة ناشفة ثوم زبدة أيهما أفضل.. "الملوخية" على الطريقة المصرية أم الشامية؟ ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) كرفس ورق لورا Advertisements حبهان طرق مختلفة لتقديم الملوخية الطريقة يسلق الأرنب في ماء وملح وفلفل وكرفس وبصل وورق لورا حتى ينضج تماما. تستخدم الشوربة لتحضير الملوخية. تستخرج الأرانب من الشوربة، ويضاف إليها الملوخية المخروطة. يحمر الثوم والكسبرة الجافة في الزبد. يضاف مزيج الثوم للملوخية. تضاف الأرانب. تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض. ​

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