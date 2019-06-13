طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل

الفطير المشلتت من الأكلات الشهية التي يرغب الكثيرون في إعدادها في المنزل، وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير تحضير الفطير المشلتت 3 كوب دقيق. ملعقة كبيرة سكر. رشة ملح. ماء للعجن. سمنة للتشكيل. تعرفي على طريقة سهلة لتحضير الفطير المشلتت بالتفاح المكرمل تقديم الفطير المشلتت قشطة بلدي. Advertisements عسل أسود. طحينة. طريقة تحضير الفطير المشلتت اعجني الدقيق والسكر والملح والماء حتى تحصلى على عجينة طرية إلى حد ما. افردي العجينة على شكل دائرة ورشيها بالدقيق ثم افردي عليها السمن السائح وطبقيها. احرصي أن تكون عجين الأطراف مفرودة. اسحبي العجينة وكرري تطبيقها حتى تحصلي على كرة من العجين والسمنة. اتركي العجينة لترتاح ثم افرديها بالأيدي في صينية، وأدخليها الفرن حتى تمام النضج مع تغيير مكان الفطير في الرف الأعلى والرف الأسفل. ​

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