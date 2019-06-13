مواد غذائية تحمي من الإصابة بالسرطان

حدد أطباء مجموعة المواد الغذائية التي يجب تناولها بشكل منتظم ووضعها ضمن القائمة الغذائية، لكن مع عدم الإسراف في تناولها حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

وكان البروكلي هو أول المواد الغذائية التي نصح الأطباء بوضعها في قائمة النظام الغذائي، حيث يحتوي على نسبة عالية من مركب سولفورافان، المعروف بتأثيره المباشر في الخلايا السرطانية.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن الكاكاو كان في المرتبة الثانية، فهو معروف بتأثيره القوي في جسم الإنسان حيث يعمل على راحة العضلات وتحسين المزاج، وله مفعول دواء مسكن، ويحتوي الكاكاو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأورام الخبيثة.

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وأكدت الدراسات العلمية، أن الكاكاو يحتوي على مواد مفيدة بمقدار أكثر بـ40 مرة من الموجودة في العنب، حيث يعمل أيضًا على تحسين الدورة الدموية ومنع الالتهابات والسمنة.

بينما جاءت مكسرات النمر أو ما تعرف بـ"حب العزيز"، في المرتبة الثالثة، وهي (السعد اللذيذ نوع نباتي يتبع جنس السعد من الفصيلة السعدية.. ينتج درنات تعرف باسم حب العزيز)، حيث تحتوي على نسبة عالية من الحديد والنشاء الحيوي وتعمل على تعزيز جهاز المناعة والصحة بصورة عامة.

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