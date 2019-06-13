من مشروب يومي.. طريقة جديدة لمكافحة الصلع عند الرجال

اكتشف خبراء طريقة جديدة لمكافحة الصلع عند الرجال، إذ درس خبراء بإحدى المؤسسات العلمية الألمانية طريقة جديدة لتقوية بصيلات الشعر.

وأجرى الخبراء دراستهم على خصائص القهوة، واتضح أنّها تتوغل في جذور الشعر وتحييد التستوستيرون الذي يسبب فقدان الشعر وظهور الصلع، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ووضع الباحثون مصل القهوة والشعر البشري في أنبوبة اختبار ولاحظوا سرعة نمو الشعر، فالقهوة تحطم الحاجز وتساعد على نمو الشعر كما تؤثر في العضلات المحيطة ببصيلات الشعر.

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ويمكن وضع الكافيين على بصيلات الشعر، وتبيّن أنّ هذه الطريقة أوقفت تساقط الشعر "عملية الصلع" بنسبة 20%، وأنّ شرب القهوة لا يعطي ذات النتائج، لأنّه من أجل ذلك يجب تناول أكثر من 50 كوب من القهوة في اليوم.

لكن يجب الحذر من احتمال وجود حساسية من الكافيين، لذلك ينصح الأطباء بعدم استخدام الكافيين الطبيعي، بل مثيله الصناعي، هذه الطريقة فعالة في حال بقاء بصيلات الشعر حيّة، لأنّه إذا كانت البصيلات ميتة فلن ينفع الكافيين ولا أي مادة أخرى، لذلك يجب استخدام القهوة في فترة تساقط الشعر.

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