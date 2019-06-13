"مُدمنة كافيين".. أطباء يعثرون على "100 كرة شاي" داخل مَعِدة طفلة بالصين

صدمة شعر بها الأطباء بعد فحص فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عامَا، بعد ما وجدوه في معدتها وقولونها.

ذهبت الفتاة للمستشفى تعاني من ألم حاد في معدتها منعها عن تناول الطعام وعدم قدرتها على هضم أي شيء تأكله، بحسب "ديلي ميل"

أظهرت الأشعة وجود ما يزيد على 100 من كرات الشاي منتشرة في كل معدتها وقولونها، وهو ما يؤدي إلى هذا الألم المزمن.

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وبررت الطفلة ذلك بقولها، إنَّها تناولت كرة واحدة من "كرات الشاي الفقاعية"، إلا أنَّ الأطباء يرجحون أنَّها خائفة من عقاب والديها، لأنَّه فيما يبدو تناولت كمية كبيرة منه في وقت قصير ما يشير إلى إدمانها لتلك الكرات.

منح الأطباء الفتاة أدوية تسهل عملية الهضم لإخراج كريات "تابيوكا" من جسدها، وحذروها من أنَّ تناول تلك المواد خطر على الصحة، مشيرين إلى أنَّ تلك الكرات المصنوعة من النشا يمكن أن تؤدي لمشكلات في الهضم.

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