الملكة ليتيزيا تخطف الأنظار بالعنّابي.. أناقة ملكية بأسعار شعبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جاءت أحدث إطلالة لملكة إسبانيا، ليتيزيا، لتثير انبهار وإعجاب كل من شاهدها، وذلك خلال حضورها حفل ختام ندوة خاصة بالصحفيين.

واختارت ليتيزيا، 46 عامًا، الظهور بزي أحمر عنّابي جاء أنيقًا بشكل جعلها محط ثناء وإشادة جميع الحضور.

وتألف الزي من بلوزة خفيفة من القطن، الحرير والكشمير، بسعر 138 دولارًا، وبنطلون قصير واسع الأرجل باللون الأحمر الداكن من إبداع هيوغو بوس، وهو البنطال الذي يمكن شراؤه من موقع إي باي بـ 203 دولارات، حيث إن هوغو بوس لم تعد تبيعه، وتكتفي ببيع سروال آخر مرتفع الخصر بـ 227 دولارًا.

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وأكملت الملكة طلتها بانتعال حذاء خمري من علامة لودي، يقدر سعره بـ 146 دولارًا، وزينت وجهها بأقراط بسيطة من إبداع علامة المجوهرات Gold and Roses.

وقد هرول كثيرون من محبي الملكة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقع تويتر، للثناء على تلك الإطلالة الجذابة التي تألقت بها ملكة إسبانيا، خصوصًا وأنها جاءت كاملة ومتكاملة تمامًا على صعيد الملابس، الإكسسوارات والحذاء.