الجمهور لا يُميّز بين كايلي جينر وكلوي كارداشيان بسبب هذه الصور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُشرت مؤخرًا صورة على "إنستغرام" تجمع الشقيقتين كايلي جينر وكلوي كارداشيان بملابس متطابقة باللون الذهبي وخلفية باللون الوردي، للترويج لخط المستحضرات التجميلية الجديد Koko Kollection، والمتوقّع انطلاقه يوم الجمعة المقبل.

واستلقت كلوي على الأرض الوردية، وأسندت كايلي رأسها على بطنها، وارتدت كل واحدة منهما "البدي سوت" باللون الذهبي، المنعكس عليه لون الأرض الوردي بفعل ضوء الكاميرا.

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت الأختان صورًا أخرى تعرض مجموعة تجميلية مماثلة باللون الوردي أيضًا الأسبوع الماضي، وارتدتا المايوهات باللون الوردي.

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وظهرت كلوي في إحدى الصور على دراجة نارية باللون الوردي، لكنها قوبلت بردود فعل عنيفة من متابعيها، بسبب مبالغتها في استخدام الفوتوشوب، فقال أحد المُعلّقين: "لم أستطع التفرقة بينهما، ولا أدري كيف أُميز بين كلوي وكايلي"، فيما قال آخر متهكمًا: "من فيهما كلوي؟"، وهو تعليق ساخر بطبيعة الحال.

يذكر أن المجموعة الجديدة من المستحضرات التجميلية، تتميّز باحتوائها على نوع جديد من الهايلايتر بجانب لونين من أحمر الشفاه السائل والمحدد، فضلًا عن لوحة كوكو التي تحتوي على تسعة ألوان من ظلال العيون منها اللامع والمات. وتعد هذه المجموعة هي ثمرة التعاون الثالث بين الشقيقتين.