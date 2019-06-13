الامارات | بالصور...تعرف الى.. أقدم دير في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور...تعرف الى.. أقدم دير في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد موقع كنيسة ودير صير بني ياس، أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الدولة، بعد انتهاء عمليات الحفاظ على الموقع وتجهيزه من قبل دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، لاستقبال الوفود السياحية والزوار. حيث قام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان صباح أمس بتدشين الموقع رسمياً، بحضور رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي محمد خليفة المبارك، ووكيل الدائرة سيف غباش، وخبراء آثار ومتخصصون في مجالات التراث ورجال دين.

تعود كنيسة ودير صير بني ياس إلى القرن السابع والثامن الميلادي، واستمرت في الازدهار حتى بعد انتشار الإسلام في المنطقة، وقد تم اكتشاف مباني الموقع عام 1992، تبعها العديد من أعمال التنقيب لاستكشاف المهاجع الشرقية والشمالية بالدير والكنيسة والسور المحيط والمنازل ذات الفناء، وفي عام 1994 ثبت أن المخطط المعماري للموقع يعود لكنيسة، إذ عثر على أول صلبان مصنوعة من الجص. ولكن لم يتم تعريفها ككنيسة لعدم العثورعلى شكل الصلبان المميزة للكنيسة ضمن قطع الجص القليلة التي وجدت في الموقع والتي تحمل زخارف دقيقة. وعُثر على مئات من البقايا الأثرية في الكنيسة والدير والمنازل القريبة والتي تعكس اعتماد السكان على البحر للحصول على الغذاء، بالإضافة إلى رعي الماشية والأغنام والماعز. ويشير الزجاج والسيراميك في الموقع إلى تجارة السكان الواسعة في هذه الفترة عبر الخليج العربي.