اصفرار الجلد ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: قال الدكتور ينس فاجنكنيشت إن اصفرار الجلد والعين يدق ناقوس الخطر؛ نظرا لأنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة. وأوضح الممارس العام الألماني أن اصفرار الجلد والعين يشير إلى الإصابة بأمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد. كما قد يرجع اصفرار الجلد والعين إلى الإصابة بأمراض الصفراء مثل الحصوات الصفراوية، أو إلى أمراض الدم بسبب التسمم مثلا. لذا ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اصفرار الجلد والعين.

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