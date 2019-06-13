5 أسباب لرائحة الجسم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتعرض جسم الإنسان لمواقف وظروف خاصة في الحياة اليومية تجعله عرضة لإصدار الروائح الكريهة، والتي يحاول معظم الناس تفاديها باستخدام مزيل العرق والمستحضرات الخاصة، حسب موقع "سكاي نيوز".

لكن الكثير من الأشخاص قد يجهلون الأسباب التي تزيد من انبعاث هذه الروائح، والتي تكون مرتبطة في الكثير من الأحيان بعاداتهم اليومية ونمط حياتهم.

ومن الأسباب التي قد تؤدي لانبعاث روائح كريهة من الجسم:

التوتر

العرق لا رائحة له بالعادة، ولكن بكتيريا الجلد هي التي تمنحه الرائحة الكريهة عند الاختلاط بها. ويحتوي العرق الناتج عن التوتر والقلق بشكل خاص، على الكثير من المواد التي تتغذى عليها البكتيريا العالقة في الجلد، مما يجعل رائحة عرق التوتر كريهة بشكل خاص.

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متلازمة رائحة السمك

بالرغم من أن متلازمة رائحة السمك ليست شائعة، فإنها حقيقية، وتتسبب بظهور رائحة تشبه السمك من الشخص المصاب.

ويكمن السبب وراء ذلك في عجز الجسم عن تفكيك مادة كيميائية معينة تتواجد في الأطعمة البحرية.

الحمية الغذائية

من الممكن للحميات قليلة الكربوهيدرات أن تتسبب في ظهور رائحة فم كريهة، ففي حال تناول الشخص كميات قليلة من الكربوهيدرات، فمن المحتمل أن يلجأ الجسم لتحويل الدهون إلى طاقة بدلا من الكربوهيدرات، مما يتسبب في توليد الكيتونات.

وقد تتسبب هذه الكيتونات في جعل رائحة فمك أقرب لرائحة الفواكه أو لرائحة مزيل طلاء الأظافر.