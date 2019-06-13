"الضرب سلاح قاتل".. دراسة: من تعرضت لعنف منزلي في الغالب مريضة نفسيا

تشير دراسة أجرتها جامعة برمنجهام البريطانية إلى أن ما يقرب من نصف النساء اللاتي ذهبن إلى الطبيب يشكين من التعرض للعنف المنزلي، تبين فعلا إصابتهن بمرض نفسي.

الدراسة بحثت في حالة 18547 امرأة أخبرن أطباءهن عن الاعتداء المنزلي الذي عانين منه، وتابع الأطباء هذه الحالات لعدة سنوات وقارنوها بمجموعة أخرى تضم أكثر من 74000 امرأة من نفس الفئة العمرية ولم يتعرضن لأي اعتداء منزلي.

وأظهرت الدراسة التي شملت الفترة من عام 1995 إلى عام 2017، أن النساء اللاتي يتعرضن للإيذاء المنزلي أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بمرض نفسي خطير من غيرهن، بحسب "بي بي سي".

الناجيات من سوء المعاملة المنزلية كن أكثر عرضة للإصابة بالقلق بحوالي الضعف، وبالاكتئاب والفصام والاضطراب الثنائي القطب بثلاثة أضعاف، وهو ما وجده الباحثون ضمن الحالات الباقية.

​