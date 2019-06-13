"من بينها تغير لون قزحية العين".. مخاطر كبيرة تسببها الرموش الصناعية

وقت طويل وصبر بالغ، يحتاجه تركيب الرموش الصناعية الطويلة، إذ يجب لصق كل رمش صناعي على حده فوق الرمش الطبيعي بواسطة مادة لاصقة خاصة، ويتم تطويل الرموش لتبدو وكأنها غير مصطنعة.

3 ساعات تحتاجها رموش الجفن العلوي فقط، حيث يتراوح عددها بين 150 و 250 رمشا، و بعد الانتهاء من لصق الرموش الصناعية، يجب أن تبقى جافة لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تثبت وتلتصق جيدا، دون وصول الماء إليها بأي طريقة، بحسب "made of minds".

في ألمانيا تتراوح نكلفة الرموش ما بين 150 و220 يورو، فضلًا على أنها بعد بضعة أسابيع تتساقط بعض الرموش الصناعية مع تساقط الطبيعية، وبالتالي تحتاج نحو 60 يورو كتكلفة تعويضها وملء الفراغات التي تركتها.

أعراض جانبية

وبالرغم من لجوء عدد كبير من النساء إليها، إلا أن موقع "دويتش فيله" الألماني، كشف عن مخاطر عديدة متعلقة بالرموش الصناعية، من بينها التهاب العين واحمرارها، وربما تغيير لون قزحية العين لفترة طويلة جدا، بسبب حقن مادة يدخل في تركيبها "بوستاجلاندين" التي يمكن أن تساعد في تكثيف ونمو الرموش، لذا يستخدم الأطباء إلى جانب تلك الحقن أدوية مضادة للالتهابات.

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