ريتا أورا تتألَّق بفستان ساتان قصير وتحتضن الأمير هاري

أضفت المغنية ريتا أورا، أجواء خاصة على الحفل الذي نظمته جمعية الأمير هاري الخيرية "Sentebale" بفضل إطلالتها الرائعة التي لفتت بها انتباه الحضور.

وتألَّقت ريتا على خشبة المسرح في ذلك الحفل بفستان قصير من الساتان، إلى جانب انتعالها حذاء بكعب باللون النيود، وعمل فارق في منتصف خصل شعرها واعتمادها مكياج العيون السموكي.

والتقطت لريتا بعض الصور وهي تصافح وتحضن الأمير هاري في كواليس الحفل في إشارة لمدى متانة علاقة الصداقة بينهما.

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وأُنشِئَت تلك الجمعية بغرض تقديم الدعم للأطفال والشباب الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز في كل من ليسوتو، بوتسوانا وملاوي.

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