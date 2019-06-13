مجلة "دبليو تختار داكي ثوت ضمن قائمة صاحبات أجمل مكياج على "إنستغرام"

اختارت مجلة "دبليو" عارضة الأزياء الأسترالية، داكي ثوت، ضمن قائمة صاحبات أجمل مكياج على إنستغرام لهذا الأسبوع، إلى جانب كل من بيونسيه، وحليمة عدن. فمن هي داكي ثوت؟.

حققت داكي ثوت، شهرةً واسعة بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها بالدمية الشهيرة باربي، وبدأت ثوت، 24 عامًا، مشوارها في عالم الشهرة والأزياء بعد مشاركتها في برنامج "Australia’s Next Top Model"، ووجد وقتها المسؤولون عن إطلالتها في البرنامج، صعوبةً في تصفيف شعرها، لتقوم هي بالأمر بنفسها، وتشارك تجربتها تلك مع الجمهور عبر إنستغرام، بالإضافةٍ إلى نشرها صورها عبر حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ في تشكيل ظاهرة، إذ وضعت رواد هذه المواقع في حيرةٍ، حول إذا ما كانت فتاةً حقيقية أم دمية باربي، حتى أنّها لُقبت بـ "باربي البشرية".

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كما زاد لون بشرتها من تميزها، حيثً وصفه البعض بلون "الشوكلاته"، وكشفت ثوت في وقتٍ سابق، عن تعرضها لعددٍ من التعليقات العنصرية، بسبب لون بشرتها، إلى أن هذا الأمر لم يُثنها عن الاستمرار والمثابرة، من أجل اقتحام عالم الأزياء والشهرة.

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يُشار إلى أن عارضة الأزياء، داكي ثوت، ذات جذورٍ عربية، إذ تعودُ أصولها إلى جنوب السودان.

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