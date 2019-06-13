نيويورك ـ لايف ستايل
اختارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغة من العمر 37 عامًا، خيارًا جريئًا للزي الذي حضرت به اجتماعًا في واشنطن لمجلس الشيوخ بصفتها مستشارة في البيت الأبيض، حيث ارتدت قميصًا أبيض وتنورة من الشيفون الشفاف، أظهرت ملابسها التحتية.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن إيفانكا حضرت مناقشة المائدة المستديرة مع اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، واختارت زيًا جريئًا.
وفي النصف العلوي، كانت ترتدي قميصًا من الساتان الأبيض شبه شفاف، لكنها حرصت على إقفال جميع أزراره.
يذكر أن الاجتماع قد تعلق باستراتيجية الولايات المتحدة لتطبيق قانون المرأة والسلام والأمن، ومن خلال هذا التشريع، تأمل الولايات المتحدة في زيادة القيادة النسائية في الحياة السياسية والمدنية من خلال ضمان تمكين المرأة، وأن لديها الموارد اللازمة للمشاركة في العمليات السياسية بما في ذلك منع وحل النزاعات.
قد يهمك ايضاً:
إيفانكا ترامب ترتدي "قُبّعة" احترامًا للتقاليد البريطانية
إيفانكا ترامب "تكنس" بعمل فني مثير للجدل في "Ivanka Vacuuming"
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة مثيرة لـ"إيفانكا ترامب" بتنورة شفّافة في اجتماع رسمي أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.