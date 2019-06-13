الأبراج الفلكية تكشف الرجال الأكثر ميلًا للخيانة

كشف موقع متخصص بالأزواج والثنائيات في إحصاء أجراه، شمل الأعضاء الذين انضموا إليه لعام 2019، أن رابطًا فعليًا تمكن ملاحظته بين ميول البعض إلى الخيانة والأبراج الفلكية التي ينتمون إليها.

وأظهر الإحصاء أن أغلب الأشخاص الذين ارتكبوا خيانات بحق الأحباء خلال هذا العام كانوا من مواليد الدلو، الحوت، والحمل.

وتراوحت النسب على الشكل التالي 11% لبرج الدلو و 10.1% لبرج الحوت و10% لبرج الحمل.

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وتبيَّن من الإحصاء الذي أجري ومراقبة الأعضاء ومشاركتهم على الموقع، أن مواليد برج الأسد والعقرب هم الأقل ميولًا إلى إقامة علاقات غرامية خارج علاقاتهم الزوجية لأنهم كانوا من أقل الأبراج التي سجلت عضوية على الموقع.

كما بين الإحصاء أن أكثر الأشخاص الذين أقدموا على الخيانة كانوا من مواليد تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر.

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