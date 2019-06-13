دراسة: 5 جرامات من البلاستيك يبتلعها كل شخص أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أكدت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن الفرد يبتلع خمسة جرامات من البلاستيك أسبوعياً، أي ما يوازي وزن بطاقة اعتماد.

وقال التقرير الذي أعدته جامعة نيوكاسل (أستراليا) لحساب الصندوق العالمي للطبيعة: إن كل فرد يبتلع حوالي ألفي جزء صغير وجزئيات من البلاستيك أسبوعياً أي 250 غراماً سنويًا.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن البشر يبتلعون ويستنشقون مجموعة من الجزئيات سنويًا إلا أن مهمة الباحثين الأستراليين كانت في تحديد الوزن.

وأضاف ثافا بالانيسامي الأستاذ في جامعة نيوكاسل "فيما يزداد الوعي بشأن انتشار جزئيات البلاستيك وتأثيرها على البيئة، توفر هذه الدراسة للمرة الأولى احتساباً دقيقاً لمعدل ابتلاع" البشر لها، مشدداً على أن ذلك "سيساهم في تحديد المخاطر السمية المحتملة على الإنسان"، بحسب ما جاء بموقع "الاتحاد" الإماراتي.

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والمصدر الأول للبلاستيك الذي يبتلعه الإنسان هو المياه خصوصاً إن كانت في عبوات.

وكانت دراسة كندية صدرت في الخامس من يونيو واستندت إلى نمط حياة مواطن أميركي عادي، أظهرت أن البالغ يبتلع 52 ألف جزئية بلاستيك سنوياً تضاف إليها 90 ألف أخرى في حال كان يشرب فقط المياه من عبوات بلاستيكية في مقابل أربعة آلاف إن اكتفى بمياه الشرب من الصنبور.

ويصبح هذا الرقم 121 ألفاً في حال أُخذ تلوث الجو بالاعتبار وتتفاوت هذه التقديرات بحسب نمط حياة الفرد ومكان إقامته على ما شددت الدراسة.

واعتبر الصندوق العالمي للطبيعة أن هذا "يشكل صفارة إنذار للحكومات بأن البلاستيك لا يلوث فقط الأنهر والمحيطات ولا يقضي فقط على الحياة البحرية بل هو موجود في كل واحد منا" على ما قال المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة ماركو لامبرتيني.

ودعا إلى التحرك "على مستوى الحكومات والشركات والمستهلكين للتوصل إلى معاهدة دولية" لمكافحة تلوث المحيطات مع أهداف وطنية.