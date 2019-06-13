لماذا يجب على كبار السن ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أكدت الجمعية الألمانية لطب العظام الرياضي، أهمية الرياضة لكبار السن؛ نظرًا لأن العضلات تتعرض للضعف والوهن بدءًا من عمر 40 سنة، ومن ثم تضعف العظام ويرتفع خطر التعرض للسقوط والكسور، فضلًا عن تراجع المجهود البدني.
ولمواجهة ذلك، تنصح الجمعية كبار السن بالمواظبة على ممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحمل مثل المشي باستخدام العصي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى بعض تمارين تقوية العضلات.
وعن معدل التدريب أوضحت الجمعية أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا على نحو معتدل، مع مراعاة أخذ الضوء الأخضر من الطبيب قبل البدء في ممارسة الرياضة.
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