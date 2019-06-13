طالبة تؤدي امتحان الثانوية العامة بعد ولادة طفلها بنصف ساعة

رغم كونها حامل واقترب موعد ولادتها، إلا أن السيدة ألماز ديريسيا الإثيوبية، صاحبة الـ21 عاما، أدت امتحانات الثانوية العامة بعد نصف ساعة من ولادتها طفلها.

تأجيل الامتحانات بسبب شهر رمضان، تسبب في ضيق الوقت بين الامتحان وموعد الوضع، بحسب ما قالت السيدة الإثيوبية، في تصريحات بـ"بي بي سي".

وداخل مستشفى "كارل ميتو"، أدت "ديريسيا" 3 امتحانات، هما اللغة الإنجليزية والأمهرية والرياضيات، وتأمل أن تؤدي بقية الامتحانات في القاعة المخصصة لذلك، وقالت: "لأنني كنت أتأهب لتأدية الامتحان لم يكن مخاضي صعبا بالمرة".

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فترة الدراسة في أثناء فترة الحمل لم تكن شاقه على الأم الشابة، كما أن الرغبة في انهاء دراستها وعدم الانتظار سنة أخرى للتخرج، دفعتها لاستكمال دراستها خلال الحمل وعدم تاجيل امتحاناتها، وكذلك سارت الـ3 امتحانات على ما يرام.

زوج "ألماز" كان عليه إقناع المدرسة بالسماح لزوجته بتأدية الامتحانات في المستشفى، بحسب ما صرح به، مضيفصا أن المولود بصحة جيدة.

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