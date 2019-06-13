صور وفيديو| "من أصول فلسطينية".. معلومات عن ملكة جمال الفلبين 2019

توجت الفلبينية جازيني كريستيانا جانادوس، ملكة جمال الفلبين لعام 2019، تفوقت خلال المنافسة على 40 فتاة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها: - جازيني، فتاة فلبينية لها أصول فلسطينية. - والدها فلسطيني وأملت بعد الشهرة، أن تقابله. - تبلغ من العمر 23 عاما. - عملت عارضة أزياء وفي مجال الموضة. - ولدت في مدينة دابيتان، بالفلبين. - بدأت عملها في مجال الموضة وهي بعمر الـ15. Advertisements صور بـ"القبلات" وكؤوس خمر.. ملكة جمال الكون تحتفل بعيد ميلاد والدتها - درست في جامعة سان خوسيه ريكوليتوس وتخصصت في السياحة. - قالت إنها تفخر بأصولها العربية. - أدت رقصة شرقية في البرنامج. ​

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