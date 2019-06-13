نظام الرجيم الصحي للحامل ومحاذير يجب الابتعاد عنها

يضر أوقات نظام الرجيم النباتي الذي تتبعه المرأة بصحة الجنين أثناء فترة الحمل، لافتقاده لبعض العناصر الأساسية في الحمل، التي يصعب الحصول عليها من نظام غذائي نباتي، وللتغلب على ذلك قدم موقع "Authority Nutrition"، مجموعة من النصائح منها.

الخضروات والفواكه

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، ومن الألياف الغذائية المهمة لكِ في الحمل، ولحمايتك من الإمساك ولسد الشهية، وأنتِ بحاجة إلى 70 ملي جرام من فيتامين ج خلال الحمل، ونجده في البرتقال والجريب فروت، وفي الخضروات مثل القرنبيط والطماطم.

الخبز

الخبز خصوصًا المصنوع من الحبوب الكاملة، مثل خبز القمح والنخالة يساعد على إمداد الجسم بالطاقة، لأنه مصدر رئيسي للكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن.

وهناك بعض العناصر الغذائية التي يصعب العثور عليها في نظام غذائي نباتي والعديد منها مرتبط بالخصوبة، مثل فيتامين بي، وأحماض أوميجا 3، وحمض الفوليك.

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وعند اتباع نظام "رجيم" للحوامل، يجب اتباع بعض النصائح منها

استشارة الطبيب عند اتباع الحمية الغذائية.

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تناول وجبة خفيفة بين الوجبات للمساعدة على إكمال رجيم للحوامل، مثل تناول ثمرة فاكهة بين وجبتي الإفطار والغداء، وتناولي من ربع إلى نصف كوب مكسرات بين وجبة الغداء والعشاء، المكسرات تمدك بالطاقة وبها أوميجا 3 يساعد على تقوية ذكاء الجنين.

أضيفي إلى الرجيم الأطعمة التي تحتوي على معدن الحديد مثل زيت الزيتون.

شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل حتى لا تشعر بالجوع.

شرب من لتر إلى لترين ماء.

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