"القومي للمرأة": "ختان الإناث" ليس من الدين.. "مش موجودة بالسعودية"

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الحملة التي أطلقها المجلس، تحت اسم "شهر بدور" تستهدف القضاء على ظاهرة ختان الإناث نهائيًا في جميع المحافظات، بجانب إعادة تصحيح المفاهيم الشعبية الخاطئة المتسببة في انتشار الظاهرة.
وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، على قناة "صدى البلد"، أن الحملة تُنظم في الوقت الحالي حملات توعية بمشاركة واعظات وواهبات، وأخصائيين نفسيين، قائلة إنه لا توجد نصوص دينية في القرآن الكريم أو السنة تدعو إلى ظاهرة ختان الإناث.
واستشهدت عضو المجلس القومي للمرأة، على ذلك بعدم انتشار ظاهرة ختان الإناث بالمملكة العربية السعودية.
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