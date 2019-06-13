نصائح لتنشيط الدورة الدموية

رحلة ينتقل فيها الدم من القلب إلى كل أنحاء الجسم لتزويده بالأكسجين والمواد الغذائية وتخليصه من ثاني أكسيد الكريون والفضلات، تُعرف بالدورة الدموية.

هناك أطعمة وأعشاب تساعد على تنظيم وتنشيط الدورة الدموية، بحسب ويب طب وهي:

الثوم

يساعد الثوم على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، فإن تناول ثلاثة فصوص منه على الريق، يساعد في وصول الدم إلى الأطراف وتدفق الدم للرئتين.

الكركديه

يعتبر الكركدية من المشروبات المفيدة في توازن ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية في الجسم هو الكركديه، وشربه ساخنًا ينظم ضغط الدم المرتفع وباردًا يفيد في تنظيم ضغط الدم المنخفض.

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الكاكاو والشوكلاتة

فهي غنيَةٌ بالمركباتِ المضادةِ للأكسدةِ المُفيدةِ لصحةِ الشرايين.

الليمون

يحتوي الليمون على مركبات تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وطرد السموم خارجه، مما يسهل من وصول الدم إلى القلب والرئتين.

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