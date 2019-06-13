أكلات ابتعدي عنها وقت الدورة الشهرية

تتعرض المرأة خلال فترة الحي لألم كبير طوال أيام الدورة الشهرية، نتيجة لتغير الهرمونات، فضلًا عن ألم الظهر والركبتين وتقلصات البطن.

وتلجأ عادةً للمسكنات، التي تترك خلفها بعض الآثار الجانبية، فضلًا عن تأثير بعض الأطعمة بزيادة حِدة الألم.

ويعرض "هن" قائمة بست أكلات، على السيدة في فترة الدورة الشهرية تجنبها، للحد من من آلامها، نقلا عن موقع "BOLD SKY" الهندي:

السكريات:

بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة الحيض، تظل مستويات السكر في الدم غير مستقرة، مما يجعل العديد من السيدات تشتهين الحلوى بكثرة، إلا أن تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يؤدي إلى تقلبات سكر الدم، والمزاج والتوتر، ويمكنك استبدال الحلوى خلال تلك الفترة بتناول سلطة فواكه غنية بالألياف وزبادي قليل الدسم.

منتجات الألبان:

تحتوي منتجات الألبان مثل الجبن والحليب والزبادي على حمض الأراكيدونيك الذي يمكن أن يؤدي إلى تشنجات الحيض.

اللحوم الحمراء:

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تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي يجب تجنبها خلال تلك الفترة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم التشنجات والانتفاخ وحب الشباب، لذا حاولي استبدالها باللحوم البيضاء، أو الأسماك.

الكافيين:

يؤدي تناول الكافيين مثل القهوة والنسكافيه، إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يسبب القلق والجفاف، وتعطيل دورة نومك، فيمكنك استبداله بتناول الشاي الأخضر.

الأكلات الدهنية:

تناول الأطعمة الدسمة مثل "البرجر" والبطاطس المقلية خلال فترات الدورة الشهرية، قد يؤثر على الهرمونات، ما يؤدي إلى حدوث تقلصات ويجعلكِ تشعرين بالغثيان، فضلًا عن زيادة احتباس الماء في المعدة، لذا حاولي تجنبها خلال تلك الفترة.

الأطعمة المالحة:

عليك تجنبها خلال فترة الحيض، فهي غنية بالملح، وتسبب احتباس الماء، واستهلاك حمية غنية بالملح قد يسبب انتفاخًا في المعدة.

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