"من غير رياضة".. هكذا يمكنك التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تراكم الدهون في منطقة البطن أمر غير صحي، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويقول الخبراء إن لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بممارسة الرياضة، كما يروج له البعض.

والتخلص من الدهون قد يحدث دون الذهاب إلى الصالات الرياضية، وفق من نقل "سكاي نيوز" عن موقع "دايلي ستار" الذي ذكر أن "الحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلا بالتغذية الصحية".

وقدمت خبيرة النظام الغذائي، تيري آن نانس، بعض الأطعمة التي يجب على كل شخص تجنبها في حال أراد محاربة تلك الدهون.

1- اللحوم المصنعة: تنصح نانس بضرورة استبدال اللحوم المصنعة بالأسماك الزيتية، على اعتبار أن اللحوم مشبعة بالدهون وتسبب الانتفاخ، وفي المقابل تحتوي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على دهون غير مشبعة تساعد على تخفيض الوزن.

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2- رقائق البطاطس: توصي الخبيرة بتجنب هذا النوع من الأغذية، فهو يحتوي على كمية غير صحية من الدهون غير النافعة، إلى جانب نسبة كبيرة من الملح. وتنصح بتناول الفاكهة الطازجة أو المكسرات غير المملحة.

3- المشروبات الغازية: المشروبات الغازية يمكن أن تسبب الانتفاخ في المعدة، حيث ربطت الكثير من الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة محيط الخصر. وذكرت نانس "جربوا الماء المنكه بالليمون والخيار أو النعناع بدلا من ذلك".

4- الكحول: تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن شرب نصف لتر تقريبا من الجعة أسبوعيا يضيف ما يصل إلى 44200 سعرة حرارية إلى الجسم سنويا، وهذا يعادل تناول 221 دونات.

5- الحلويات والكعك والبسكويت: هذا النوع من الأطعمة يكون مليئا بالملح والسكريات والدهون، لذلك يشدد الخبراء على ضرورة تجنبه، وتناول المخبوزات والمعجنات.