طريقة عمل الخرشوف باللحم المفروم

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"الخرشوف باللحم المفروم" من الوجبات التي يزداد رواجها في الأسرة العربية، لمذاق المميز، فضلًا عن عدم صعوبة تحضيرها.
وفيما يلي خطوات إعداد الخرشوف باللحم المفروم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".
المكونات
- خرشوف
- عصير ليمون
- جزر
- بصل
- ثوم
- لحم مفروم
- أعشاب
- زبدة
- ملح
- فلفل
-طماطم
- كزبرة خضراء
طريقة عمل الخرشوف بالدجاج
طريقة العمل
- وضع الثوم والبصل بعد فرمهم على النار.
- إضافة الجزر والبسلة والطماطم المقطعة مكعبات صغيرة مع اللحم المفروم، مع استخدام ملح وفلفل ورشة كزبرة خضراء.
- إضافة عصير ليمون على الخرشوف.
- وضع الخرشوف في صينية فرن، مع رش ملح وفلفل أسود.
- حشو الخرشوف باللحم، ووضعه في فرن ساخن حتى ينضج تماما.
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