ما هي أنيميا الفول؟

"أنيميا الفول"، هو مرض شائع عن الأمراض الوراثية، وهو يعبر عن نقص إنزيم الجلوكوز، ففي حالة الإصابة بهذا المرض يحدث نقص في هذا الإنزيم، ما يجعل كريات الدم الحمراء عرضة للتكسر. ويصاب الذكور بـ "أنيميا الفول"، أكثر من الإناث، بحسبما ذكره موقع "Daily Medical". 8 أعراض لنقص الحديد في جسم الإنسان.. انتبه لها ومن أعراض الإصابة بـ"أنيميا الفول" بهتان الوجه وشحوبه. الشعور بالتعب عند القيام بمجهود بسيط. تغير لون البول إلى الأحمر المائل إلى البني. الشعور بضيق في التنفس. حدوث زيادة في نبضات القلب. تغير لون الجلد، والعينين إلى الأصفر. Advertisements الشعور بألم في القدمين. وهناك بعض المحاذير يجب على مريض "أنيميا الفول" تجنبها.. منها: كل أنواع البقوليات. الأغذية التي تشتمل على فيتامين C، كالبرتقال، والليمون. بعض أنواع المسكنات، وخافضات الحرارة كالأسبرين. بعض أنواع الأدوية المضادة للقيء. الأدوية المضادة للملاريا. بعض أدوية القلب. ​

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