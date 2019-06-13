طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم

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تعتبر وجبة الباذنجان من الوجبات المفضلة لدى كثيرين، حيث يوصف لإنقاص الوزن، ويساعد على تخفيف نسبة الكولسترول في الدم، لقشرة الباذنجان فائدة بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، التي تحد من السرطانات.
المكونات
3 حبات من الباذنجان الأسود.
4 فصوص من الثوم كبير الحجم.
نصف كوب خل.
فلفل حار.
ملح طعام.
زيت قلي.
طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم
طريقة التحضير
قشر حبات الباذنجان، ثم تقطعيها إلى أقراص دائرية.
نرش بعض الملح على الباذنجان.
نضع كمية من الزيت في المقلاة، ونضعها على نارٍ هادئة حتى يغلي الزيت.
نقلي أقراص الباذنجان في الزيت، حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبيّ الفاتح.
نرفع الباذنجان من المقلاة، ونضعه على ورق لامتصاص الزيت.
نفرم الثوم مع الفلفل، والقليل من الملح بحيث يكون المخلوط ناعماً.
نضع فوق الثوم المفروم كميّة من الخل، ونخلطهما جيداً.
نضع بعض أقراص الباذنجان المقلي فوق الخلّ، حتى يتشّرب، ونرفعه إلى وعاء آخر.
بعد الانتهاء من كامل الكميّة، نرشّ باقي التتبيلة على الباذنجان.
يمكن خلط كمية الباذنجان مع ملعقتين من الطحينة للحصول على المذاق الرائع.
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