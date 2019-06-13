طريقة عمل الكول سلو

الكول سلو من السّلطات اللّذيذة والتي تتميّز بسهولة تحضيرها، وسهولة الحصول على جميع مكوّناتها، مثل الملفوف والجزر وغيره. ويُقدم هُن طريقة عمل سلطة الكول سلو داخل المنزل. المكونات ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة. 2 ثمرة جزر مبشور. ملعقة كبيرة بصل أبيض مفروم صغير. ربع فنجان مايونيز. 2 ملعقة كبيرة سكر. 2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم . ملعقة كبيرة خل أبيض. 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة ملح. Advertisements رشة فلفل أسود طريقة التحضير - امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، واخفقي جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا. - أضيفي إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر. - قلبي الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة، وغطيه جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم. ​

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