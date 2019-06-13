في فيديو من حفل زفافها.. مي حلمي ترقص على نغمات أغنية شعبية

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها، بفيديو جديد، من حفل زفافها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حلمي" وهي تؤدي وصلة رقص، على أنغام الفنانة الشعبية "بوسي"، برفقة صديقاتها.

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يذكر أن "مي" و"رشاد" فاجآ متابعيهما بإقامة حفل زفافهما، في 24 مارس الماضي، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء فقط.

وتألقت "مي" في حفل زفافها حيث ارتدت فستان زفاف أبيض، دون أكتاف، مطرزا بورود مجسمة، بالإضافة إلى ارتدائها طرحة طويلة، فيما ارتدى العريس بدلة كلاسيكية، تشبه التي أطلَّ بها في جلسة تصوير زفافه "الملغي" على الإعلامية الشابة، منذ أشهر عدة.

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