الامارات | ستيف لورانس مصاب بـ«الزهايمر» في مراحله المبكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف لورانس مصاب بـ«الزهايمر» في مراحله المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المغني والممثل الكوميدي الأميركي ستيف لورانس، الذي اشتهر في حقبة الستينات بالغناء والتمثيل في التلفزيون مع زوجته إيدي جورم، أول من أمس، إنه مصاب بمرض الزهايمر.

وأضاف لورانس البالغ من العمر 83 عاماً في رسالة نشرها وكيله أن المرض في مراحله المبكرة، وأنه «يتلقى العلاج بأدوية تحت إشراف بعض من أفضل الأطباء في المجال».

وتابع «لحسن الحظ، تمكنوا من إبطاء مسار هذه العملية المروعة».

وتزوج لورانس من جورم عام 1957 وأصبحا معاً جزءاً أساسياً من برامج السهرة في التلفزيون الأميركي. وكانت الدعابات المتبادلة بينهما من أبرز معالم أدائهما على مدى عقود. وفاز ألبوم «وي جوت أس» وهو أول ألبوم يصدره الثنائي الذي بات يعرف باسم ستيف وإيدي بجائزة غرامي في عام 1960. وتوفيت جورم عام 2013.