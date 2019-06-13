الامارات | عالم مدهش.. 58 يوماً من المرح الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مدهش.. 58 يوماً من المرح الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة، هذا الصيف في دورته الـ20 ليضفي أجواء المرح على زوّاره من العائلات والأطفال، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 17 أغسطس المقبل، في القاعات 3-7 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، هذا العام، لزوّاره فرصة الدخول المجاني، وذلك بالتزامن مع انطلاق مفاجآت صيف دبي، الحدث المهم ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يضم كذلك مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض على مستوى الإمارة.

ويعد عالم مدهش 2019، الذي يتواصل حتى 58 يوماً، بتقديم تجربة فريدة لزوّاره من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية، وغيرها من العروض الجذابة التي تناسب العائلات، كما يعتبر الدخول المجاني لهذه الوجهة العائلية أهم ما يميز دورة هذا العام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «متشوقون للاحتفاء بالدورة الـ20 من عالم مدهش، تلك الوجهة الترفيهية الصيفية المميزة في دبي، التي صممت لمنح العائلات والأطفال الفرصة للاستمتاع بإجازة صيفية لا تنسى».

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وأضاف أن «عالم مدهش يعد المكان المثالي للأطفال لإشباع فضولهم، وتفريغ طاقتهم بطريقة ممتعة ضمن بيئة مبدعة، ما يتيح لهم اللعب والتعرف إلى أصدقاء جدد طوال فصل الصيف وجعله ذكرى لا تنسى؛ لذلك منحنا فرصة الدخول المجاني لعالم مدهش بهدف تشجيع العائلات على استغلال هذه الفرصة لتكرار زيارته أكثر من مرة للاستمتاع بالبرنامج الحافل بالترفيه والمرح، ما سيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عائلية رائدة».

ويقدّم عالم مدهش 2019 العديد من الأنشطة والألعاب الجديدة، التي تضاف للمرة الأولى، والتي تناسب جميع أفراد العائلة، إذ يمكنهم الاستمتاع بالألعاب في منطقة العجلات، كما يوفر للأطفال الأكبر سناً واليافعين ألعاباً مثل «الترامبولين البانجي»، وحلبة للتزلج على الجليد؛ كما يستضيف الألعاب التفاعلية؛ بالإضافة إلى منطقة المغامرات للأطفال الأصغر سناً، والتي ستمنحهم الكثير من المرح والتسلية، بما في ذلك «لعبة الكاروسيل»، وفناجين الشاي، وسيارات التصادم، وبيت المرايا؛ إلى جانب منطقة شوتايم.

أحمد الخاجة:

«الدخول المجاني لعالم مدهش يهدف إلى تشجيع العائلات على استغلال هذه الفرصة لتكرار زيارته، للاستمتاع بالبرنامج الحافل بالترفيه».