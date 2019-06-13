الامارات | أحمد عز: «الممر» تحقق بدعم القوات المسلحة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: «الممر» تحقق بدعم القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه «لولا مساعدات القوات المسلحة في تحريك الدبابات والطائرات الهليكوبتر لما تم فيلم الممر».

وأوضح أن «حماس فريق العمل جعله يتحمل تدريبات الصاعقة»، متابعاً: «المعايشة جزء كبير من النجاح، خصوصاً عند عمل دور الضابط»، لافتاً إلى أنه مر بأوقات صعبة خلال فترة تصوير الفيلم، أولها السفر اليومي للسويس، حيث موقع التصوير بأحد معسكرات الجيش، والتصوير داخل الصحراء من السادسة صباحاً حتى 11 مساءً.

وأكد الفنان بحسب صحيفة «المصري اليوم»، أن حفاظ مصر على الريادة الفنية يستوجب إنتاج أفلام مختلفة تصل شهرتها للعالمية، لافتاً إلى ضرورة وجود دعم لأفلام البطولات، لأنها تؤثر في وجدان الناس أكثر من 1000 خطبة. وأبدى أحمد عز سعادته بالإقبال الكبير على فيلم «الممر».

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وقال هشام عبدالخالق، منتج فيلم «الممر»: «إنه لم ينظر للعائد المالي الذي سيحققه العمل، بقدر رغبته في إيصال رسالة معنوية للشباب الذين لم يعرفوا شيئاً عن نكسة 1967».

وأعرب عبدالخالق عن سعادته بردود أفعال الجمهورعلى الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه تم تنفيذ فيلم «الممر» في ظروف صعبة للغاية، ولكن تم بدعم من الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة.