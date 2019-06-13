الامارات | «الرشاشيات» يهدّد ما تبقّى من ببغاء «كاكابو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشاشيات» يهدّد ما تبقّى من ببغاء «كاكابو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد موسم تربية وفير للببغاء الليلي النيوزيلندي المهدد بالانقراض «كاكابو»، يهدد مرض فطري بقاء هذه الفصيلة من الببغاوات المعرّضة للانقراض بالفعل.

ونفق سبعة طيور من ببغاء كاكابو في الشهور الأخيرة بسبب داء الرشاشيات الذي يصيب الجهاز التنفسي، حسبما قالت أمس حديقة حيوان أوكلاند التي نفق بها فرخ عمره 100 يوم من ببغاء الكاكابو أول من أمس.

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وقال مستشار العلوم في برنامج استعادة الـ«كاكابو»، التابع للإدارة النيوزيلندية المعنية بالمحافظة على البيئة، أندرو ديجبي: «في الوقت الحالي، هناك 16 طائراً شخّصت حالتها على أنها مصابة بداء الرشاشيات».

واقترب الببغاء السمين، الذي لا يطير، من خطر الانقراض بشدة فى السابق. وفي تسعينات القرن الماضي، كان هناك نحو 50 طائراً فقط من الببغاء النادر. ويوجد حالياً 142 طائراً بالغاً من الـ«كاكابو» على قيد الحياة، واحتمى جميعها من الحيوانات المفترسة في جزيرة كودفيش النائية، وجزيرة أنكور. وعمل فريق بلا كلل لجعل هذا العام أكبر موسم تربية على الإطلاق.