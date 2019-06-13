الامارات | ولي عهد دبي يحضر أفراح الشيباني والزرعوني

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يحضر أفراح الشيباني والزرعوني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني، لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة عبدالله جعفر أحمد الزرعوني.

وحضر الحفل، الذي أقيم بفندق رويال ميراج في دبي عصر أمس، عدد من أعيان البلاد، وكبار المسؤولين، وأقارب وذوي العروسين.

وتمنى سمو ولي عهد دبي للعروسين حياة أسرية سعيدة مفعمة بالحب والسعادة.